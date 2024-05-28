شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة رياح جبل الزيت بعدما وصفتها أوروبا بأفضل الأماكن للاستثمار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اتفاجئت بشدة الرياح رغم ارتفاع درجات الحرارة فلا يوجد أفضل من هذا المكان للاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة"، هذه العبارات اتفق عليها سفراء فرنسا والدنمارك وألمانيا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، خلال وصفهم لمحطة رياح جبل الزيت لإنتاج الكهرباء بقدرة 252 ميجا وات باستثمارات تصل إلى 250 مليون يورو، وتتمتع هذه المنطقة بأعلى معدل لسرعة الرياح على مستوى العالم.

وحرصت كاميرا الخليج 365 على رصد شدة الرياح بمحطة جبل الزيت بخليج السويس ونظام التشغيل داخل توربينات الرياح بالمحطة التى تصل قدرة كل توربية بها إلى 3.5 ميجا وات بإجمالى 70 توربية.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شهد صباح اليوم افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية وكريستين بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوربى بمصر وإريك شوفالييه سفير فرنسا والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من قيادات وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة.