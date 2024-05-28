زيادة كبيرة في سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها بنهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث زاد الجرام بنحو 30 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات اليوم.

وفي منتصف تعاملات اليوم، قفز سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، ليصل إجمالي ارتفاعه نحو 40 جنيها على مدار اليوم.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2107 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 2709 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3160 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3611 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وزاد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2351 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 0.01%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.