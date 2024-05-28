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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أطلقت بالشراكة مع منظمة التعاون الرقمي «دليل أدوات الاستدامة الرقمية»، سعيا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة التي تعتمد بنسبة 70% على التقنيات الرقمية، ولتمكين الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات والتقنية حول العالم من بناء إطار عمل استراتيجي للاستدامة الرقمية. وأوضحت الهيئة أن الدليل يتضمن خمس خطوات مفصلة لبناء إطار استراتيجي للاستدامة الرقمية، والتي تبدأ من رفع الوعي، وفهم أفضل الممارسات، وصولا إلى وضع الاستراتيجية والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، وانتهاء بالتنفيذ.

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