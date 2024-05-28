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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة تبوك التجارية نظمت ورشة عمل تعريفية بآلية وطرق تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبمشاركة عدد من المهتمين والمهتمات بالأعمال التطوعية والخيرية. واستعرضت الورشة آلية إنشاء مؤسسات أهلية غير ربحية وصناديقها الأهلية، إلى جانب التجارب الناجحة للمؤسسات الأهلية، ومعيار الامتثال والالتزام فيها. وتناولت الورشة التعريف والتثقيف بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحتها التنفيذية والتعاميم الصادرة من الوزارة والجهات المشرفة والمختصة، وكذلك التعريف بقياس التزامها بمبادئ وممارسات الحوكمة، وقياس فاعلية أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وقيامهم بالأدوار المطلوبة منهم.

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