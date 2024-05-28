ابتعاث يبدأ بالتوظيف في شركة سير لتطوير المهندسين في صناعة السيارات الكهربائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع شركة «سير الوطنية للسيارات»، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في الشركة، ضمن مسار «واعد» التابع لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ بهدف تطوير الكوادر الوطنية في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على برنامج «سير»، بدأ اعتبارا من 27 مايو 2024، ويستمر حتى 8 يونيو القادم، ويستهدف توظيف المهندسين والمهندسات حديثي التخرج في شركة سير الوطنية للسيارات، وابتعاثهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج أكاديمي يمتد لمدة عام، مع إحدى الجامعات الرائدة في مجال هندسة صناعة السيارات، إضافة إلى برنامج تدريبي عملي في المصانع العالمية المتخصصة في مجال تصنيع السيارات.

ويهدف برنامج «سير» إلى تطوير المهندسين والمهندسات حديثي التخرج في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة في تصميم السيارات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات والاستدامة، وإعدادهم للعمل في هذا القطاع الواعد، بما يسهم في تعزيز نمو صناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

ويأتي برنامج شركة «سير»، امتدادا لجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في توفير فرص التدريب والتوظيف للكوادر الوطنية وتطويرها بما يخدم قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (مسار واعد)، وبالشراكة مع القطاع الخاص.

برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف:

مقدم من «شركة سير».

ضمن مسار «واعد».

بدء التقديم: 27 مايو 2024.

انتهاء التقديم: 8 يونيو 2024.

فترة الدراسة: أكتوبر 2024 الى سبتمبر 2025.

خطة التدريب:

دراسة أكاديمية نظرية لمدة 6 شهور مع جامعة كيترنق إحدى جامعات هندسة صناعة السيارات.

برنامج تدريبي عملي لمدة 6 أشهر في مصانع عالمية بمجال تصنيع السيارات في ميشيغان.

الشروط :