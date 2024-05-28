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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، زار المعهد النمساوي للتقنية، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة. وناقش الإبراهيم خلال الزيارة، مع المدير العلمي للمعهد أندرياس كوجي، فرص التعاون المستقبلي، وآخر التطورات في المجال التقني. حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، الدكتور عبدالله طوله.

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