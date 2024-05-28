مشروع خزن مياه استراتيجي في جعرانة باستثمارات 1.5 مليار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع الخزن الاستراتيجي المستقل للمياه المحلاة في جعرانة بمكة المكرمة بسعة تخزينية مليوني م3 ، بالإضافة إلى إنشاء خزن تشغيلي بسعة 500 ألف م3 للمساهمة في دعم منظومة التوزيع، بقيمة استثمارية 1.5 مليار ريال.

وعد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد القريشي، المشروع بالأول من نوعه بمشاركة القطاع الخاص وذلك بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الأصول (BOOT) وسيكون التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027 م.

وأشار القريشي إلى أن مدة الاتفاقية 30 عاما حيث سيضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال، وسيحقق المشروع تواجدية للمياه المخزنة بنسبة 100% بالإضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.

ولاقى المشروع اهتمام 34 شركة من بينها 21 شركة سعودية، وتم تأهيل 8 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات مكونة من 5 شركات محلية و3 عالمية والتحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة رؤية العالمية للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وشركة طاقة.

وسيسهم المشروع في تحسين سلاسل إمداد المياه لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة وضيوف الرحمن.

ويأتي هذا المشروع امتداداً لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ونقل المياه المستقلة ومعالجة مياه الصرف الصحي.

مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه في جعرانة:

السعة التخزينية 2,000,000 م3 خزن تشغيلي

سعة500,000 م3

يعمل بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الأصول (BOOT)

التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027

مدة الاتفاقية 30 عاما

قيمة الاستثمارات 1.5 مليار ريال

الفائز بالمشروع:

الشركات المتقدمة 34 شركة من بينها 21 شركة سعودية

الشركات المتأهلة 8 شركات من المتقدمين

المنافسة بين 3 تحالفات مكونة من 5 شركات محلية و3 عالمية

التحالف الفائز يتألف من: