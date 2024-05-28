أكاديمية صدى تخصص بئرا حقيقية للتدريب العملي على أعمال الحفر والتنقيب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت أكاديمية الحفر العربية السعودية «صدى» بئر نفط حقيقية للتدريب العملي على أعمال الحفر والتنقيب.

وأوضحت أن تخصيص بئر نفط حقيقية للتدريب على أعمال الحفر هو من الأمور الفريدة عالميا، وتهدف إلى صقل مواهب المتدربين بشكل أكثر فاعلية، خلال إقران الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وخلق بيئة عمل حقيقية تتيح التدريب المتكامل للخريج قبل خروجه لميدان العمل، إذ يكون المتدرب جاهزا لمباشرة العمل على الفور.

مشيرة بذلك إلى افتتاح «بئر الأجيال» الذي افتتحه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أمس، كأول بئر للتدريب على أعمال الحفر بالمملكة، والفريد من نوعه عالميا.

تأهيل عملي

أفاد المدير التنفيذي للأكاديمية فيصل الديحاني لـ»مكة» بأن البئر التدريبية هي بئر حقيقية مخصصة للتدريب العملي، وتأتي بعد افتتاح الأكاديمية في وقت سابق لمنصة حفر حقيقية للتدريب، كأول منصة في مركز تابع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني، بحيث يتمكن الطلاب من التدرب على جميع أعمال الحفر في بيئة آمنة، لافتا إلى أن الأكاديمية داعم أساس بالكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا في مجالات التنقيب عن مصادر الطاقة والحفر، عبر 5 تخصصات تلامس احتياجات المملكة في المجال الأكثر ميزة للاقتصاد الوطني، خاصة في الحفر أو صيانة الآبار ومعدات الحفر.

1089 متدربا

كانت أكاديمية الحفر العربية السعودية «صدى» قد احتفلت، أمس، بتخريج 356 شابا مؤهلا من متدربيها، في الدفعتين السادسة والسابعة، برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، وحضور رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، والشركاء وأبرزهم إلى جانب أرامكو السعودية كل من: شركة الحفر العربية، وشلمبرجير، إذ تحدث في الحفل رئيس مجلس الأمناء بالأكاديمية المهندس خالد العبدالقادر، مبينا أن أكاديمية «صدى» استطاعت خلال فترة وجيزة من تأسيسها، تطوير البنية التحتية وبيئة العمل لقطاع الحفر وخدمات آبار النفط والغاز والطاقة.

ولفت العبدالقادر، إلى أن الأكاديمية تلمست منذ البداية الاحتياجات في هذا المجال الحيوي، ذي الميزات النسبية الكبيرة، خلال وجود شركاء يعملون على أرض الواقع، وعلى رأسهم أرامكو السعودية، وشركات الحفر والتنقيب البارزة ، مشيرا إلى أن الأكاديمية استطاعت، وخلال أعوام قصيرة من عمر الزمن، تخريج 1089 متدربا مؤهلا على مستوى عال، يعملون الآن في شركات الحفر والتنقيب وصيانة الآبار.

تكريم الشركاء

في ختام الحفل، كرم أمير المنطقة الشرقية، الشركاء والجهات الداعمة لتجهيز وتأهيل «بئر الأجيال» المعد للتدريب، وهم كل من: أرامكو السعودية، وشركة الحفر العربية، وشركة شلمبرجير، وشركة جيتات، إضافة إلى شركة أديس السعودية.