7 اتفاقيات مع جهات حكومية لتنفيذ كود الطرق السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للطرق 7 اتفاقيات مع جهات حكومية مختلفة، وذلك على هامش حفل إطلاق كود الطرق السعودي برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، وحضور رئيس الهيئة المكلف المهندس بدر الدلامي، وعدد من قيادات هيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق.

وشملت الاتفاقيات الموقعة عددا من الجهات من بينها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أمانة منطقة المدينة المنورة، أمانة منطقة القصيم، أمانة منطقة تبوك، أمانة منطقة الحدود الشمالية، وأمانة منطقة عسير، وتهدف إلى إدراج كود الطرق السعودي في كراسات المشاريع، وتعزيز وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الطرق، إضافة إلى تحسين جودة مشاريع الطرق في جميع المناطق وتقديم ورش تدريبية لموظفي الأمانات.

ويعد كود الطرق مرجعا فنيا للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، مثل الوزارات، هيئات التطوير في المناطق، هيئات تطوير المدن، أمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، وذلك لتمكين الجهات من الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصنيفاتها في المملكة، كما يهدف الكود إلى تحقيق مستويات محددة من السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية والبيئة والاستدامة.

ويتضمن الكود الطرق السعودي 25 كودا يشمل التخطيط والدراسات الأولية للطرق وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، إضافة إلى هندسة المرور وسلامة الطرق، وكود خاص بالجوانب البيئية للطرق، إضافة إلى كود يلبي متطلبات المركبات ذاتية القيادة.

الاتفاقيات:

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

أمانة منطقة المدينة المنورة

أمانة منطقة القصيم

أمانة منطقة تبوك

أمانة منطقة الحدود الشمالية

أمانة منطقة عسير

الأهداف: