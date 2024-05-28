شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء "السيارات" و"الطاقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.4%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 0.9%، وانخفض قطاعا خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون بنسبة 0.7%.

كما تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، ونزل قطاعا العقارات، والبنوك بنسبة 0.5%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، وصعد قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.833 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 640.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.16%، والعرب على 4.13%، واستحوذت المؤسسات على 26.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.66%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 42.3 مليون جنيه، 121.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 139.7 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 27194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 33292 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11738 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 5968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 8630 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 6988 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1642 نقطة.