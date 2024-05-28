شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حجز الأراضى المخصصة للسكن وارتفاع طفيف فى الذهب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم، عددا من الأخبار فى النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365، منها طرح الاراضى السكنية الجديدة وارتفاع اسعار الذهب فى تعاملات اليوم ، حيث ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 بالتعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3130 جنيها، حيث شهدت الأسعار ارتفاع في السوق المصري بعد صعود الأوقية العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها.

من جانبه صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدد العملاء الذين قاموا برفع إيصالات السداد على الموقع الإلكتروني لحجز قطع الأراضي السكنية بالطرح الرابع للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مسكن"، بنظام الطرح الدائم، بلغ قبل غلق باب الحجز بيومين، أكثر من 65 ألف حاجز.



وأكد وزير الإسكان، أن هذا الإقبال الكبير من المواطنين على حجز الأراضى السكنية بالمدن الجديدة، مشيراً إلى أن الطرح الرابع، يضم 1747 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان)، بجانب 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (برج العرب الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - ملوى الجديدة - الفشن الجديدة - أخميم الجديدة)، بالإضافة إلى 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - بدر - غرب قنا - طيبة الجديدة).

اشار الزميل عبد الحليم سالم أن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، استقبل هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة، والوفد المرافق من شركة "سكاتك" النرويجية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة والمستجدات الخاصة بمحطة الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وذلك بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.

تناول الاجتماع متابعة مستجدات تنفيذ مشروع إقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء لمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والذي يجري تنفيذه بالشراكة مع شركة "سكاتك" النرويجية، حيث تمت مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة والدراسات الاقتصادية والبيئية والتمويل والجداول الزمنية للتنفيذ والانتهاء من المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجا نهاية العام المقبل وال500 ميجا الأخرى فى شهر يونيو عام 2026، وكذلك تكلفة الإنتاج وأسعار البيع والعائد الاقتصادي على الشركة بعد التحول للعمل بالطاقة النظيفة، وذلك في إطار التوافق مع اشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والبصمة الكربونية الجيدة للمنتجات بما يعزز فرص المنافسة في الأسواق العالمية خاصة في ظل قيام الشركة بتصدير نحو نصف إنتاجها إلى الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية.

وافتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات تحت رعايه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور فرانك هارتمان سفير جمهوريه المانيا الاتحاديه وكريستين بيرجر رئيس بعثه الاتحاد الاوربي بمصر واريك شوفالييه سفير فرنسا والدكتور محمد الخياط رئيس هيئه الطاقه الجديده والمتجدده وعدد من قيادات وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن هذا المشروع يعد نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومه المصريه ومؤسسات التمويل الدوليه خاصه في مجال الطاقه المتجدده من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات الخضراء.