أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 28-5-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-5-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.833 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القلعة للاستثمارات المالية، وسيتي للتحاليل الطبية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأم بي للهندسة.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.833 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 640.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.16%، والعرب على 4.13%، واستحوذت المؤسسات على 26.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.66%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 42.3 مليون جنيه، 121.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 139.7 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 27194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 33292 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11738 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 5968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 8630 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 6988 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1642 نقطة.

وصعدت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 1.11 مليون سهم، 3050 سهم، 23.2 ألف سهم، 1.0 مليون سهم، 5.6 مليون سهم، 26.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الحديد والصلب، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 1000 سهم، 5400 سهم، 5100 سهم، 14.5 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتا العامة لصناعة الورق-راكتا، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار عدد 46 ألف سهم، 3050 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ورواد السياحة-الرواد، والقلعة للاستثمارات المالية عدد 130.6 ألف سهم، 5125 سهم، 2.9 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، شراء شركة السويدي للأسمنت، عدد 30.3 مليون سهم بسعر 2.441 جنيه بقيمة إجمالية 74 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 3.85% إلى 5.51%، ونفذت الصفقة من خلال شركتي الأهلي فاروس، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركات إي أف جي القابضة، وأيه كابيتال القابضة، وآسيك للتعدين-أسكوم، شراء الأولى عدد 250 ألف سهم خزينة من السوق المفتوح، خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 1.5 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 31.5 ألف سهم خزينة، تمثل نسبة 0.06%.

في نفس الصدد، وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على شراء أسهم خزينة في حدود 10 ملايين جنيه، واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، من خلال السوق المفتوح.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت شركة بالم هيلز للتعمير، مبيعات بلغت 32.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة 297%، وبلغت الإيرادات 6.2 مليار جنيه بنسبة نمو 77%، وبلغ صافي الربح مليار جنيه بنسبة نمو 297%.

كما حققت شركة الشمس للإسكان والتعمير، مبيعات بلغت 31 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 110.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 45.6 مليون جنيه مقارنة مع 48.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، صافي الربح بعد الضريبة 83.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 76.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة 9.76%.

وبالنسبة لشركات الأسمنت، حققت شركة العربية للأسمنت، مبيعات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 152.6 مليون جنيه مقارنة مع 241.8 مليون جنيه.

حققت شركة مصر للأسمنت قنا، مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 906.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 32.4 مليون جنيه مقارنة مع 85.5 مليون جنيه.

وفي القطاعات الأخرى، حققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 10.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة نمو 59%، وبلغ صافي أرباح المجموعة 378 مليون جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في إيرادات المجموعة من العملة الأجنبية.

وحققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إيرادات بقيمة 32.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 25.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 27.68%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.9 مليون جنيه مقارنة مع 3.2 مليون جنيه بنسبة نمو 18.7%.