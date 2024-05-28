شكرا لقرائتكم خبر «سار» تتفق مع شركة للمواد الاستهلاكية لنقل منتجاتها من الدمام للرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الخطوط الحديدية (سار) عقدا مع شركة إسماعيل أبوداود وبروكتر آند قامبل (P&G)، إحدى أكبر شركات تصنيع المواد الاستهلاكية لنقل البضائع من مصنع (P&G) في الدمام إلى عملائها في الرياض.

ووقع العقد نائب الرئيس الأول لقطاع الشحن في «سار» المهندس بدر العطني، وعن الشركة، الرئيس التنفيذي لعمليات شبكة الإمداد والخدمات اللوجيستية المهندس أحمد بنان.

ويهدف العقد إلى الاستفادة من خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية، وذلك لتسريع عملية نقل منتجات الشركة ورفع كفاءة التشغيل عبر الاستفادة من الحلول اللوجستية الملائمة والموثوقة التي تقدمها «سار» لنقل المنتجات داخل المملكة، حيث يسهم هذا العقد في إزاحة الشاحنات عن الطرق السريعة بين مدينتي الدمام والرياض وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البنية التحتية للطرق وسلامة مرتاديها وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح العطني أن خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية تسهم في رفع كفاءة عمليات النقل للمستفيدين من مختلف الصناعات، وأن الثقة التي وضعتها إحدى أكبر شركات المنتجات الاستهلاكية في العالم شركة إسماعيل أبوداود وبروكتر آند قامبل (P&G) في خدمات النقل والحلول اللوجستية المقدمة من «سار» تعكس ريادة الخطوط الحديدية السعودية وثقة الشركات والعملاء بالخدمات التي تقدمها، مؤكداً على مساعي «سار» في تقديم حلول نقل مبتكرة وآمنة للعملاء في كافة القطاعات.

بدوره أفاد بنان أن الشركة أول شركة منتجات استهلاكية مصنعة محليا تسهم في النقل و الحلول اللوجيستية المقدمة من «سار»، والتي تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية تلعب دورا محوريا في تنمية اقتصاد المملكة من خلال مساهمتها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية عبر خدمات نقل الركاب وخدمات الشحن التجاري عبر أربع شبكات خطوط حديدية حول المملكة، إضافة إلى دورها اللوجستي في تمكين القطاعات المختلفة بما يسهم في تعزيز مجمل التطلعات التنموية في المملكة، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.