شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار وصعود اليورو مقابل الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل بنهاية التداول في بورصة موسكو اليوم بواقع 8 كوبيكات، مقارنة بمستواه عند الإغلاق السابق، ليسجل 88.5400 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، صعد سعر صرف اليورو بمقدار 9 كوبيكات ليبلغ 96.3675 روبلاً، كما ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 0.45 كوبيك ليصل إلى 12.1820 روبلاً. بورصة موسكو وأغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بمقدار 36.5 نقطة، ما نسبته 1.106%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليبلغ 3335.72 نقطة.

كما زاد مؤشر RTS بواقع 10.91 نقاط، أي بنسبة 0.929%، مقارنة بإغلاق التداول السابق ليصل إلى 1184.83 نقطة.