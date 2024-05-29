شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-5-2024.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القلعة للاستثمارات المالية، وسيتي للتحاليل الطبية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأم بي للهندسة.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.833 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 640.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.16%، والعرب على 4.13%، واستحوذت المؤسسات على 26.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.66%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 42.3 مليون جنيه، 121.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 139.7 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 27194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 33292 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11738 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 5968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 8630 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 6988 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1642 نقطة.

وصعدت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 2.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.41%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 20.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.04%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.79%.

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.78%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.23%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.38%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 13.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 60.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.532 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 7 جنيهات بنسبة تراجع بلغت 3.45%.