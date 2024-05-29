شكرا لقرائتكم خبر عن محطة رياح جبل الزيت توفر 200 ألف طن سنوياً من الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعد تشغيل محطة رياح جبل الزيت بقدرة 252 ميجاوات من بانتاج طاقة كهربائية تقدر بحوالى 1200 جيجاوات ساعة سنويا وتوفير استهلاك أكثر من 200 ألف طن من الوقود الاحفورى سنويا وبالتالى تقليل حوالى نصف مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون سنويا.

وتساهم محطة رياح جبل الزيت لتوليد الكهرباء بقدرة 252 ميجا وات فى توفير ما يقرب من 500 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على الالتزام بتوصيات موتمر المناخ لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

وتعد محطة رياح جبل الزيت بقدرة 252 ميجا وات هى محطة تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وآخر مشروع مملوك للهيئة ولن تنشأ محطات جديدة على نفقتها وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على الدول.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة حريصة على فتح المجال للقطاع الخاص للتوسع فى الاستثمارات على أرض مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وانتاج الهيدروجين الأخضر، كاشفا أن توجيهات القيادة السياسية هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمر المحلى والأجنبى لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لإنشاء محطات بشكل أكبر بدون منافسة من الجانب الحكومى و فى نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.