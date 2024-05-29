شكرا لقرائتكم خبر عن حقق نموًا 2.8%.. استمرار الأداء الايجابي للأنشطة غير النفطية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمر الأداء الايجابي للأنشطة غير النفطية لتسجل نموًا بمقدار 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي.

واستمر الأداء الإيجابي لمؤشر مديري المشتريات ليبقى في منطقة التوسع، إذ سجل معدل متوسط الأربع أشهر الأولى من العام الحالي56.7 نقطة.

واستقر معدل التضخم في المملكة عند 1.6% في الربع الأول من عام 2024، ما يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في المملكة.

وسجلت الصادرات السلعية غير النفطية 71 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، بينما حقق الميزان التجاري للسلع والخدمات فائضًا بمقدار 63 مليار ريال.

مواكبة مستهدفات رؤية 2030

جاء الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية في المملكة نتيجة إلى مواكبة مستهدفات رؤية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو ودعم قطاعات جديدة تسهم في النمو.

وبلغت نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح 87%، مع ارتفاع في أداء المبادرات في عام 2023 بنسبة 5% مقارنة بعام 2022م.



وبلغت نسبة مؤشرات أداء الرؤية الرئيسية للمستوى الثالث التي حققت أو تجاوزت مستهدفاتها السنوية لعام 2023، 81%.

كما شهد عام 2023 ارتفاعًا في المبادرات المكتملة التي تسير على المسار الصحيح بمقدار 5 نقاط مئوية مقارنة بالعام الذي قبله.

مجتمع حيوي ووطن طموح

وواصلت المملكة خلال عام 2023 تنفيذها للجهود التحولية لرؤية المملكة 2030، مما أسهم في تحقيق وتخطي عدد من مستهدفاتها خلال العام على صعيد جميع محاورها: (مجمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح).

و شهد محور "مجتمع حيوي" تقدما في خدمة المزيد من ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتمكين حياة عامرة وصحية، وخلق بيئة ممكنة للمواطنين.

وأظهر محور "وطن طموح" تقدمًا على صعيد تعزيز فاعلية الحكومة وتمكين المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق أثر أعظم للقطاع غير الربحي.

واصلت المملكة جهودها في تنمية وتنويع اقتصادها، إذ شهد محور "اقتصاد مزدهر" تقدما على صعيد تعظيم أصول ودور صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للنمو، بالإضافة إلى إتاحة فرص العمل للجميع وتطوير رأس المال البشري.



إنجازات دولية

وحققت المملكة على الصعيد الدولي العديد من الإنجازات التي رسخت مكانتها المرموقة في مجالات مختلفة طوال عام 2023م.

وتستمر الجهود في تعزيز مكانة المملكة عالميا بما تحققه رؤية المملكة 2030.

وترتكز أهداف التحول في وزارة الصحة على تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودتها وكفاءتها، مع تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.

واكتملت المرحلة الأولى من استراتيجية التحول في وزارة الصحة بإطلاق 20 تجمعًا صحيًا في مختلف مناطق المملكة بنهاية عام 2023، وهي تقدم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة.

ويأتي ذلك تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية بانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة خلال عام 2024.

