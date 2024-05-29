مباحثات سعودية نمساوية لتعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

شهدت اليوم العاصمة النمساوية فيينا، فعاليات اجتماع الدورة التاسعة للّجنة السعودية النمساوية المشتركة، الذي ترأسه من الجانب السعودي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الإسكندراني، ومن الجانب النمساوي المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في الوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد فلوريان فرواشر.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، لأهمية الحدث وحرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية، إذ تم خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال الدورة التاسعة، الذي تضمن مناقشة عدة مبادرات قائمة ومستقبلية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

وتناول الاجتماع أيضًا سبل تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنية، وتبادل الخبرات في السياسات الاقتصادية والتنموية، وتم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

وأكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.