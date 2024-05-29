شكرا لقرائتكم خبر عن حسين مصطفى: التصنيع الحل لضبط سوق السيارات وننتظر خروج استراتيجة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء حسين مصطفي الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي هامش اجتماع الشعبة العامة للسيارات أن مصر بالفعل على الطريق الصحيح للبدء في تصنيع السيارات وزيادة المكون المحلي من 45% الي 65 %علي الأقل، كما أن المدن الصناعية الكبري الجديدة مثل طربول ومنطقة شرق بورسعيد خير دليل والصناعة هي الأمل للخروج من فترة الركود الحالية وتذبذب أسعار السيارات.

وأوضح "مصطفى" أن القادم أفضل خاصة أن هدف الحكومة وتوجهات الدولة المصرية جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات الهامة ومنها السيارات خاصة السيارات الكهربائية.

وأضاف أيضا قطاع السيارات ليس قطاعا إستهلاكيا فقط لأنه في السابق كان يدر للدولة المصرية ضرائب وجمارك حوالي 40 مليار جنيه أي نصف ما تدره قناة السويس تقريبا، بالإضافة إلي العمالة الكبيرة سواء مباشرة أو غير مباشرة.

وأخيرا وليس آخراً قال أيضا أننا ننتظر خروج استراتيجية صناعة السيارات للنور ويكون بها حوافز جاذبة للاستثمار الأجنبية المختلفة سواء لتصنيع السيارات بشكل عام أو السيارات الكهربائية بشكل خاص أو الصناعات المغذية للسيارات.