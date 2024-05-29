شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات تداول الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء على تباين.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.55% أو بما يعادل 216 نقطة إلى 38852 نقطة.

واستقر مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" عند 5306 نقاط.

وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.6% أو بما يعادل 99 نقطة إلى 17019 نقطة.