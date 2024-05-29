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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات تداول الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء على تباين.
وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.55% أو بما يعادل 216 نقطة إلى 38852 نقطة.
واستقر مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" عند 5306 نقاط.
وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.6% أو بما يعادل 99 نقطة إلى 17019 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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