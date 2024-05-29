شكرا لقرائتكم خبر عن الدول الآسيوية الأكثر تسجيلا للعمالة الحاصلة على تراخيص عمل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2023، خريطة العمالة الأجنبية الحاصلة على تراخيص للعمل في مصر بنهاية العام الماضي 2023، والتي حاز الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية "غير العربية" على نصيب الأسد من إجمالي التراخيص الممنوحة خلال هذه الفترة، وسجل العدد نحو 6275 أجنبي بنسبة 36.2% من الإجمالي.



وتشير بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الدول الأوربية جاءت في وصافة القائمة بواقع 5975 أجنبي بنسبة 34.4٪ من الإجمالي‏، يليها الدول‏ العربية بعدد 3487 أجنبي بنسبة 20.1٪ من الإجمالي، إلى جانب الدول الأمريكية بعدد 779 أجنبي بنسبة 4.5%، أما الدول الأفريقية "غير العربية" فقد سجل عدد العاملين القادمين منها نحو 662 أجني بنسبة 3.8%، وفى المقابل تمثل الدول الإقيانـوسية أقل الأعـداد حيث بلغ 71 أجنبي بنسبة 0.4٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2023.

وقدرت بيانات الجهاز إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 17 ألف و357 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2023، ارتفاعا من 13 ألف و331 أجنبي عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 30.2%، كما بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 7 آلاف و973 أجنبي بنسبة 45.9%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 9 آلاف و384 أجنبي بنسبة 54.1% عام 2023.