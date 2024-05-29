شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 مليار جنيه حجم الاستثمارات لقطاع النقل بمحافظة الدقهلية بخطة 23/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ قطاع النقل بمحافظة الدقهلية على نسبة 25% من حجم الاستثمارات الموجه للمحافظة بقيم 1.9 مليار جنيه خلال خطة عام 23/2024.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بلغت 1.6 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي ب بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع الاسكان 1مليار جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع التنمية المحلية 818 مليون جنيه بنسبة 10%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 771 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 22%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية 26 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 380 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48,5%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 12 وحدة إجتماعية، 8 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقاط إسعاف، 24 وحدة صحية، 738 فصل دراسي، 56 مدرسة، 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي، 9 محطات معالجة، 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مراكز شباب، 8 مجمع خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، إلى جانب 16 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (75 كم).

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 79 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الدقهلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 419,6 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 278 مشروعا في مجال التنمية المحلية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 469 مليون جنيه.

وعن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 525 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 23/2024 تبلغ 7,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% عن خطة 22/2023.