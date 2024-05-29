شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مقابر فريزر الأثرية.. تاريخها وأسعار التذاكر ومواعيد الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقع مقابر فريزر على منحدر تل صغير عند قاعدة منحدرات الصحراء الشرقية على بعد 10 كيلومتر شمال مدينة المنيا.

تم اكتشاف المقابر عام 1853 من قبل عالم المصريات الألمانى هاينريش بروجش، ولكن تم نشرها لأول مرة للجمهور في مقال بقلم المهندس المدنى البريطاني جورج ويلوبي فريزر في عام 1902، وقد أطلق على المقابر اسم مقابر فريزر نسبةً له.

تتكون مقابر فريزر من خمسة عشر مقبرة صخرية من عصر الدولة القديمة، والعديد منها مزخرف ومنقوش، ويحتوي على تماثيل، وتتميز هذه المقابر بالتخطيط المعمارى الفريد، وتحاكى مصاطب عصر الدولة القديمة فى الجيزة وسقارة، ولكنها مقطوعة مباشرة في الصخر، بدلاً من بنائها من الحجر كما هو الحال فى منف.

أسعار تذاكر الزيارة:

للمصرى: 20 جنيها.

للطالب المصري: 10 جنيهات.

للأجنبى: 100 جنيه.

للطالب الأجنبى: 50 جنيها.

مواعيد الزيارة:

من 8 صباحًا حتى 5 مساءً.