شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الاقتصادية" يؤكد متانة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية متانة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات كافة، وذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، كما استعرض خلال الاجتماع عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

منها العرض الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من عام 2024، الذي تضمن تحليلًا لتوجهات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل على الاقتصاد الوطني.

وأكد المجلس متانة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات كافة، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم بنسبة 1.6%، في نطاقٍ أقل من المعدل المستهدف عالميًا.

التوقعات المستقبلية للاقتصاد

كما تطرق الاجتماع إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني، وناقش العرض المقدم من وزارة الصحة حيال التقدم المحرز في شأن تأسيس شركة الصحة القابضة، وإنشاء مركز التأمين الصحي الوطني، الذي يُعد من أبرز المعالم الأساسية في استراتيجية التحول لوزارة الصحة.



وتناول العرض أهداف الاستراتيجية، وأبرز خطوات تنفيذها، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، ما انعكس إيجابيًا على تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.

وأوضح اكتمال المرحلة الأولى من الاستراتيجية بإطلاق 20 تجمعًا صحيًا في مختلف مناطق المملكة بنهاية عام 2023.

برامج تحقيق الرؤية

واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لعام 2023، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، وتقييمًا لأدائها، ونظرة شاملة على أداء برامجها.



بالإضافة إلى أبرز الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية في أداء الرؤية لعام 2024، لافتًا إلى بلوغ نسبة مبادرات الرؤية المكتملة التي تسير على المسار الصحيح 87%، مع ارتفاع في أداء المبادرات في عام 2023 مقارنة بالعام الذي قبله.

كما أشار العرض إلى مواصلة تنفيذ الجهود التحولية لرؤية المملكة 2030، ما أسهم في تحقيق وتخطي عدد من مستهدفاتها خلال العام على صعيد محاورها الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح).

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.