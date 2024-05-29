اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في أسهم رسن بسعر 37 ريالا للسهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يبدأ اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 الاكتتاب للأفراد في أسهم شركة رسن لتقنية المعلومات حيث تم تحديد السعر عند 37 ريالا للسهم وتستمر فترة الاكتتاب حتى يوم الخميس 30 مايو 2024.

وقد أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب لشركة رسن لتقنية المعلومات، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة مورغان ستانلي السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي للشركة، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بــ 37 ريالاً للسهم الواحد، وبنسبة بتغطية 129.1 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

كما اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 22.74 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.