شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 29-5-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.04جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.12 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
12.04 جنيه للشراء.
13.05جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.07جنيه للشراء.
13.06 جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.12 جنيه للشراء.
13.04 جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.13 جنيه للشراء.
13.05 جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.11 جنيه للشراء.
13.03 جنيه للبيع.
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