شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أعمال صيانة ونظافة 79 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة، أن الشركة واصلت تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية لمواقع ومكونات 3279 عمارة بها 79128 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمناطق مختلفة بمدينة حدائق أكتوبر.

وأشار المهندس صلاح حسن، إلى أن مواقع عمارات الإسكان الاجتماعي التي تم إجراء أعمال الصيانة والنظافة بها بمدينة حدائق أكتوبر شملت مناطق ( 262 عمارة – 266 عمارة - 505 عمارات – 1185 عمارة – 645 عمارة) بالمدينة.

وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، وصيانة الأسطح، والأبواب والنوافذ، بجانب صيانة إنارة المداخل والسلالم، والطرق بمواقع العمارات، والإنترلوك بأرصفة المشاة، وأماكن انتظار السيارات، والمسطحات الخضراء، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ والشوارع والأرصفة، وغير ذلك من أعمال، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.

وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بضرورة الحفاظ على الثروة العقارية، لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.