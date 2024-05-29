رئيس جهاز الشروق يتفقد منطقة الرابية المضافة للمدينة ويلتقى حائزى الأراضى

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القاهرة - سامية سيد - ..ويتابع الأعمال الجارية لتنفيذ مدرسة سعة 33 فصلاً بالحى الثامن..ويلتقي ممثلي منطقة الإسكان العائلي

تفقد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، منطقة الرابية المضافة للمدينة لمتابعة سير العمل بالمنطقة، وتذليل أي عقبات، وذلك عقب أيام من توليه رئاسة الجهاز، يرافقه مسئولو الجهاز .

وخلال الجولة، التقى رئيس الجهاز بمجموعة من حائزى الأراضى، الذين قامواً بعرض مجموعة من الطلبات، حيث أكد رئيس الجهاز، تسخير كل الإمكانيات اللازمة لملف تقنين الأراضى لخروجه إلى النور فى المستقبل القريب، وطمأن حائزي الأراضي على استمرار السير قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية بمناطق الامتداد.

واستكمل رئيس الجهاز، الجولة بالمرور على الأعمال الجارية لتنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى قطر 710مم، موجهاً بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل.

وفى سياق آخر، أعلن المهندس محمد السيد عبدالمقصود، البدء في زراعة وتجميل الجزيرة الفاصلة بين الحى التاسع والمنطقة الترفيهية، موضحاً أنه جارٍ رفع المخلفات وتسوية الأحواض وتم توريد وزراعة الزهور بالجزيرة من ناحية حارة الخدمة بالمحور الغربى.

كما وجه رئيس الجهاز باستكمال الأعمال وتدعيم الجزر والميادين بالمزروعات والورود وجعلها دائماً في أبهى صورة.

وفي السياق نفسه، تابع المهندس محمد السيد عبدالمقصود، الأعمال الجارية لتنفيذ مدرسة سعة 33 فصلاً بمركز خدمات المنطقة الخامسة الحى الثامن على مساحة 5760 مترا مسطحا، حيث قام بالمرور على عناصر المبنى المكون من دور أرضى و3 أدوار متكررة، موجهاً بدفع أعمال التشطيبات الداخلية وإنهاء الفناء والملعب الثلاثى، والانتهاء من كافة الأعمال على الوجه الأمثل بهدف دعم المنظومة التعليمية بالمدينة.

كما تفقد رئيس الجهاز كمبوند دار مصر، لمتابعة الحالة العامة للطرق والحدائق، مشدداً على تكثيف أعمال النظافة العامة ورعاية الحدائق، ومواجهة المخلفات بكل حسم داخل الكمبوند حرصاً على الثروة العقارية.

وفى سياق آخر، استقبل المهندس محمد السيد عبدالمقصود، مجموعة من سكان منطقة الإسكان العائلى، للاستماع إلى مطالبهم والتى جاء فيها الشكوى من وجود ضعف بمياه الشرب.

وأوضح رئيس الجهاز أن الفترة المقبلة ستشهد تغييراً جذرياً فى أداء منظومة مياه الشرب، وذلك بمجرد الانتهاء من بعض المشروعات وعلى رأسها الاستعداد لدخول خزان مياه بالمنطقة للخدمة.