شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 23% وتسجل 697 مليون دولار أول 4 أشهر من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس بلغت 856 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2024، مقارنة ب 697 مليون دولار في نفس الفترة من 2023 بنسبة ارتفاع 23%، مؤكداً أن المجلس التصديري يستهدف زيادة سنوية لا تقل عن 10% في إطار دعم مساعي الدولة لتحقيق زيادة في الصادرات السلعية وتحقيق استراتيجية المائة مليار دولار التي تنتهجها الدولة المصرية

وكشفت رئيس المجلس التصديري، عن تحقيق الصادرات ارتفاع بنسبة 33% إلي دول الاتحاد الأوروبي التي تعد ثانى أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية لتسجل 200 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى أبريل 2024 مقابل 150 مليون دولار بالفترة نفسها من العام 2023.

وأعلنت ماري لويس، أن صادرات الملابس الجاهزة حققت نمو 14% للولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 347 مليون دولار أول 4 أشهر من 2024 مقابل 304 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023.

وأوضحت أن صادرات الملابس الجاهزة إلي الدول العربية سجلت 173 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار بنسبة نمو 34%، مشيرة إلي ارتفاع الصادرات إلي الدول الأفريقية بدون الدول العربية لتسجل 2.5 مليون دولار مقابل 882 ألف دولار بنسبة نمو 189%

وبشأن الدول الأكثر استيرادا ، كشفت "ماري لويس بشارة" أن الصادرات إلي السعودية في أول 4 أشهر من 2024 حققت ارتفاع 85% لتسجل 52 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2023 %، كما حققت صادرات القطاع ارتفاعاً إلى إسبانيا بنسبة 45% لتسجل 49 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2024مقابل 34 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

أضافت ماري بشارة، أن صادرات القطاع للدول العربية قد شهدت ايضاً ارتفاعاً ملحوظاً حيث تأتى السعودية على رأس القائمة لتسجل ارتفاعاً بنسبة 68% لتبلغ 89 مليون دولار في الفترة من يناير الي نوفمبر 2023 مقابل 53 مليون دولار ، كما ارتفعت الصادرات إلي ليبيا لتسجل 60 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار بنسبة ارتفاع 82%.