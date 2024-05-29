شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السبائك الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء مستهل تعاملات السوق المصرى، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب فى مصر هبوط ملحوظ إلي 2589 جنيها بدون مصنعية، ومن بين أكثر السبائك الذهب مبيعا في مصر سننشر تطور أسعارها اليوم.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2589 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8972 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17945 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35890 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71780 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 111617 جنيهات.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 179450 جنيه



