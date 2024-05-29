شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 29-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 29-5-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 153.9 جنيه للشراء و155جنيه للبيع. يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 153.9 جنيه للشراء 155 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 154.1 جنيها للشراء 155 جنيها للبيع سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 149.5 جنيه للشراء. 155.7 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 149.7 جنيه للشراء. 155.1 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 150.9 جنيه للشراء 155.3 جنيه للبيع

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