شكرا لقرائتكم خبر عن 23.2 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى شهر مارس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأربعاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية مارس 2024 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 2.37 مليــار دولار خـــلال شهر مارس 2024 مقابل 3.09 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 23.2٪.

ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــة 10.9 ٪ حيـث بلغـت 3.57مليـار دولار خـلال شهــر مارس 2024 مقابــل 4.0 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: (لدائن باشكالها الاوليه بنسبة 6.7 ٪، اسمدة بنسبــة 57.4 % ، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 1.1٪، البترول الخام بنسبه 49.9 ٪).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (منتجات بترول بنسبه 130.3% ، فواكه طازجه بنسبة 7.2 %، ملابس جاهزة بنسبة 14.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 26.8%).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 16.2 ٪ حيث بلغت 5.94 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2024 مقابــل 7.09مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(ادويه ومحضرات صيدله بنسبه 25.6 %، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبـــة 31.8 %، لدائن باشكالها الاوليه بنسبــه 31.0 %، ذرة بنسبــة 15.0%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البترول بنسبة 44.5%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 17.7%، قمح بنسبـة 15.8 ٪ ، غاز طبيعى بنسبة 12.4 %).