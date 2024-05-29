شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 29-5-2024 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء 29-5-2024،، مسجلا فى البنك المركزي سعر 60,67 للشراء، و60,83جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 60,57 للشراء، 60,88 جنيه للبيع.



ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

60,67 جنيه للشراء.

60,83 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

60,57 جنيه للشراء.

60,88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

60,57 جنيه للشراء.

60,80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

60,48 جنيه للشراء.

60,77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

60,57 جنيه للشراء.

60,78 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

60,50 جنيه للشراء.

60,76جنيه للبيع