شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمع الطبية»: شراء نظام آلي للمستودعات بقيمة 11.35 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المجتمع الرائدة الطبية الموافقة على توقيع عقد لإدخال التقنية الحديثة (روبوت) في المستودع الرئيسي بالإضافة إلى صيدلية واحدة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الصفقة تتضمن: شراء نظام آلي للمستودعات من شركة BD الألمانية وذلك عن طريق وكيلها بالمملكة شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة لتشغيل المستودع الرئيسي لشركة المجتمع الرائدة الطبية بالإضافة إلى صيدلية واحدة وذلك لتخفيض تكلفة العمالة وإنجاز العمليات التشغيلية داخل المستودع في أقصر وقت ممكن وبأعلى دقة.

وأضافت أن قيمة الصفقة 11,355,192 ريال، فيما تبلغ مدة التركيب من 24 إلى 37 أسبوعا من تاريخ توقيع العقد.

ويشمل العقد توريد وتركيب وتشغيل الأجهزة وتدريب العاملين عليها، فيما تبلغ مدة الضمان (5) سنوات شاملة قطع الغيار وأجور الصيانة.

ونوهت بسداد دفعة أولى قيمتها 575,000 ريال عند توقيع العقد، مشيرة إلى أن الدفعات الثابتة للمبلغ المتبقي لمدة (10) أشهر بمبلغ 1,078,019 ريال للدفعة الواحدة.

ولفتت إلى أن طريقة تمويل الصفقة: مدفوع من قبل شركة المجتمع الرائدة الطبية.

وأفادت بأن وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة عبارة عن نظام آلي للمستودعات يساعد في تحضير الدواء بسرعة ودقة عالية.

وأوضحت أن أسباب الصفقة: رغبة الشركة في إدخال التقنية الحديثة لجميع عملياتها التشغيلية للإسهام بشكل فعال في تطور الشركة وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في المستودع مما يؤدي إلى تخفيض المصاريف وتسريع العمليات التشغيلية بدقة أعلى.

وذكرت أن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها: تخفيض تكلفة العمالة وسرعة في تنفيذ العمليات ودقتها.