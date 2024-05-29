شكرا لقرائتكم خبر عن 38 % نسبة التوطين في قطاع السياحة بالربع الرابع من 2023 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لتقرير التوطين في تطور ملحوظ في التوطين شهد قطاع السياحة تطوراً ملحوظاً في توطين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وذلك في الربع الأخير من عام 2023.

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وتفوق نشاط الفنادق وبفارق كبير جداً من ناحية أعداد الموظفين المواطنين باعتباره أكثر الأنشطة توظيفاً، وذلك

بعدد 15.4 ألف موظف مواطن و بمعدل توطين بلغ 39%.

ومن جهة أخرى، تشهد بعض الأنشطة مثل وكالات السفر والشقق الفندقية والوحدات السكنية المفروشة إمكانية لرفع معدلات التوطين حيث تصل حالياً إلى 36% و31 %، على التوالي، والتي تعد معدلات دون مستوى معدل التوطين الإجمالي للقطاع مع إمكانية النمو والتطور في دعم توطين الوظائف في تلك الأنشطة الاقتصادية الحيوية للقطاع. تأثر قطاع السياحة بالجائحة وتأثر قطاع السياحة بالمملكة العربية السعودية في عام 2020 بجائحة كوفيد - 19 ، إلا أنه شهد بعد ذلك فترات انتعاش ونمو أدت إلى زيادة أعداد الموظفين لتصل إلى 70.78 ألف موظف في عام 2023.

وارتفع عدد الموظفين المواطنين بنسبة 10% بين عامي 2022 و 2023 ليصل إلى 26.93 ألف موظف مواطن، مما يشير إلى انتعاش القطاع من التأثيرات التي لحقت به بسبب الجائحة وتشجيع التوطين فيه. معدل التوطين بلغت نسبة التوطين في وظائف المهارات العالية في قطاع السياحة بالمملكة 50.1% في الربع الرابع من عام 2023.

وحقق قطاع السياحة نسب توطين مرتفعة في العديد من وظائف المهارات العالية، حيث سجل مديري عمليات الموارد البشرية نسبة توطين بلغت 100% بعدد 337 موظف.

وسجل أخصائي خدمة العملاء نسبة توطين بلغت 99% بعدد موظفين مواطنين بلغ 390 موظفا، وسجل المديرين الإداريين نسبة توطين بلغت 91% بعدد موظفين مواطنين بلغ 468 موظفا. التوطين في الوظائف الرئيسية بلغت نسبة التوطين في الوظائف الرئيسية في قطاع السياحة 52.1% في الربع الرابع من عام 2023، وهي نسبة تعكس نجاح المبادرات الرامية إلى زيادة معدلات التوطين في القطاع.

وسجّل قطاع السياحة نسب توطين مرتفعة في عدة وظائف رئيسية إذ وصلت نسبة التوطين في وظيفة استقبال الفنادق إلى 100% بعدد موظفين مواطنين بلغ 57 ألفا،.

وبلغت نسبة التوطين في وظيفة كاتب الاستعلامات السياحية 75% بعدد موظفين مواطنين بلغ 563 موظفا.



ويرتبط ارتفاع معدلات التوطين في الوظائف الرئيسية في قطاع السياحة بقرارات التوطين المختلفة ومن ضمنها قرار توطين قطاع الإيواء السياحي. نسبة المواطنات شكلت المواطنات في قطاع السياحة 41.3 % من إجمالي الموظفين المواطنين، بينما شكل المواطنين الذكور 58.7 % ، وذلك في الربع الرابع من عام 2023؛ مما يشير إلى أن المواطنات يشغلن ما يقارب نصف الوظائف في القطاع.

وشكلت المواطنات نسبة 22 في الوظائف الإدارية والوظائف ذات المهارات العالية في قطاع السياحة؛ مما يشير ذلك إلى الجهود والمبادرات المبذولة في سبيل رفع حصة المواطنات من إجمالي التوظيف في هذه المهن.

وقد سجلت المهن التالية أعلى نسب لمشاركة المواطنات: أخصائي خدمة عملاء بنسبة 67%، ومدير تسويق بنسبة 53%، وأخصائي إداري بنسبة 48.3%. الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات صادرة عن المرصد الوطني للعمل أن نسبة التوطين في قطاع السياحة بلغت 38% في الربع الرابع من 2023، فيما يعمل 71 ألف موظف بالقطاع.ووفقا لتقرير التوطين في السعودية الصادر عن المرصد، بلغ إجمالي عدد الموظفين السعوديين في القطاع 27 ألف مواطن، منهم 16 ألف من الذكور يمثلون 59% من إجمالي العاملين، و11 ألفا من الإناث، يشكلن 41% من إجمالي العاملين بالقطاع.شهد قطاع السياحة تطوراً ملحوظاً في توطين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وذلك في الربع الأخير من عام 2023.وتصدر نشاط المنتجعات معدل التوطين بنسبة بلغت 48%، كما تجاوز نشاطي الفلل الفندقية وإدارة الإيواء السياحي المعدل العام للتوطين في القطاع البالغ 38%، بنسب توطين بلغت 41% و40% على التوالي.وتفوق نشاط الفنادق وبفارق كبير جداً من ناحية أعداد الموظفين المواطنين باعتباره أكثر الأنشطة توظيفاً، وذلكبعدد 15.4 ألف موظف مواطن و بمعدل توطين بلغ 39%.ومن جهة أخرى، تشهد بعض الأنشطة مثل وكالات السفر والشقق الفندقية والوحدات السكنية المفروشة إمكانية لرفع معدلات التوطين حيث تصل حالياً إلى 36% و31 %، على التوالي، والتي تعد معدلات دون مستوى معدل التوطين الإجمالي للقطاع مع إمكانية النمو والتطور في دعم توطين الوظائف في تلك الأنشطة الاقتصادية الحيوية للقطاع.وتأثر قطاع السياحة بالمملكة العربية السعودية في عام 2020 بجائحة كوفيد - 19 ، إلا أنه شهد بعد ذلك فترات انتعاش ونمو أدت إلى زيادة أعداد الموظفين لتصل إلى 70.78 ألف موظف في عام 2023.وارتفع عدد الموظفين المواطنين بنسبة 10% بين عامي 2022 و 2023 ليصل إلى 26.93 ألف موظف مواطن، مما يشير إلى انتعاش القطاع من التأثيرات التي لحقت به بسبب الجائحة وتشجيع التوطين فيه.بلغت نسبة التوطين في وظائف المهارات العالية في قطاع السياحة بالمملكة 50.1% في الربع الرابع من عام 2023.وحقق قطاع السياحة نسب توطين مرتفعة في العديد من وظائف المهارات العالية، حيث سجل مديري عمليات الموارد البشرية نسبة توطين بلغت 100% بعدد 337 موظف.وسجل أخصائي خدمة العملاء نسبة توطين بلغت 99% بعدد موظفين مواطنين بلغ 390 موظفا، وسجل المديرين الإداريين نسبة توطين بلغت 91% بعدد موظفين مواطنين بلغ 468 موظفا.بلغت نسبة التوطين في الوظائف الرئيسية في قطاع السياحة 52.1% في الربع الرابع من عام 2023، وهي نسبة تعكس نجاح المبادرات الرامية إلى زيادة معدلات التوطين في القطاع.وسجّل قطاع السياحة نسب توطين مرتفعة في عدة وظائف رئيسية إذ وصلت نسبة التوطين في وظيفة استقبال الفنادق إلى 100% بعدد موظفين مواطنين بلغ 57 ألفا،.وبلغت نسبة التوطين في وظيفة كاتب الاستعلامات السياحية 75% بعدد موظفين مواطنين بلغ 563 موظفا.ويرتبط ارتفاع معدلات التوطين في الوظائف الرئيسية في قطاع السياحة بقرارات التوطين المختلفة ومن ضمنها قرار توطين قطاع الإيواء السياحي.شكلت المواطنات في قطاع السياحة 41.3 % من إجمالي الموظفين المواطنين، بينما شكل المواطنين الذكور 58.7 % ، وذلك في الربع الرابع من عام 2023؛ مما يشير إلى أن المواطنات يشغلن ما يقارب نصف الوظائف في القطاع.وشكلت المواطنات نسبة 22 في الوظائف الإدارية والوظائف ذات المهارات العالية في قطاع السياحة؛ مما يشير ذلك إلى الجهود والمبادرات المبذولة في سبيل رفع حصة المواطنات من إجمالي التوظيف في هذه المهن.وقد سجلت المهن التالية أعلى نسب لمشاركة المواطنات: أخصائي خدمة عملاء بنسبة 67%، ومدير تسويق بنسبة 53%، وأخصائي إداري بنسبة 48.3%.