شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة توطين 29%.. 257 ألف سعودي يعملون في قطاع الصناعة والان نبدء بالتفاصيل



وقال تقرير التوطين في عدد السعوديين في القطاع أضاف أن عدد الذكور السعوديين في القطاع بلغ 169 ألف سعودي، بنسبة 66%، بينما بلغ عدد الإناث 88 ألف سعودية يشكلن 34% من العاملين بالقطاع.

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ومن الجدير بالذكر، أن نشاط إنتاج خرسانة جاهزة الخلط سجل عدداً كبيراً من الموظفين المواطنين بلغ 9.3 ألف موظف خلال الربع الماضي على الرغم من انخفاض معدل التوطين في النشاط الذي بلغ نسبة 26%.

وفي المقابل، شهدت بعض أنشطة الصناعات مثل: صناعة البلاستيك، وصناعة البلوك الأسمنتي، في الحد الأدنى لمعدلات التوطين بنسبة بلغت 26% و21 % على التوالي؛ مما يشير إلى أهمية تكثيف جهود التوطين فيها.

وشہد قطاع الصناعة والثروة المعدنية نمواً كبيراً في القوى العاملة وذلك من عام 2020 إلى 2023، وارتفع عدد

الموظفين من 653.25 ألف موظف إلى 897.68 ألف.

وبلغ أعلى نمو سنوي بين عامي 2021-2022 بنسبة %18، بالإضافة لذلك فقد سجل القطاع ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة نفسها من 185.56 ألف موظف إلى 257.40 ألف، حيث كان النمو الأعلى في توظيف المواطنين في عام 2023 بنسبة 13%؛ مما يعكس التوسع المزدهر في القطاع والتنفيذ الناجح لسياسات التوطين التي تهدف لزيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة. وظائف المهارات العالية سجل قطاع الصناعة والثروة المعدنية في السعودية نسبة توطين بلغت 55.3% في وظائف المهارات العالية، مقابل 44.7% لغير المواطنين خلال الربع الرابع من عام 2023؛ مما يشير إلى الجهود المبذولة في سبيل توظيف المواهب السعودية في المجالات المتخصصة والتقنية ضمن هذا القطاع.

وسجلت العديد من مهن المهارات العالية في القطاع نسب توطين مرتفعة مثل: مدير عمليات الموارد البشرية، بنسبة توطين بلغت 100% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 1.7 ألف مواطن، وأخصائي صحة وسلامة مهنية، بنسبة توطين بلغت 98% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 845 مواطن، وأخصائي إداري، بنسبة توطين بلغت %97 وبعدد موظفين مواطنين بلغ 3.5 ألاف وفني كهربائي شبكات توزيع أرضية، بنسبة توطين بلغت 96% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 761 مواطن. الوظائف الرئيسية بلغ معدل التوطين في الوظائف الرئيسية لقطاع الصناعة والثروة المعدنية في السعودية نسبة 27.5% في الربع الرابع من عام 2023؛ مما يعكس الحيز الكبير الذي يشغله غير الوطنيين في الوظائف الرئيسية في قطاع الصناعة والثروة المعدنية، وتجدر الإشارة إلى أهمية التركيز على جهود التوطين في القطاع؛ لتعزيز مشاركة المواطنين به.



سجّل قطاع الصناعة والثروة المعدنية نسب توطين مرتفعة في عدة وظائف رئيسية، حيث بلغ عدد مشرفي الإنتاج 39 ألف مواطن بنسبة توطين بلغت 52 %، كما بلغ عدد مشغلي محطات توليد الكهرباء 2.2 ألف مواطن بنسبة توطين بلغت 94٪.

وبلغ عدد فني الكيمياء 1.5 ألف مواطن بنسبة توطين بلغت 76%؛ مما يشير إلى التأثير الإيجابي للسياسات المتبعة كقرارات توطين المهن الهندسية والمهن الفنية الهندسية. نسبة السعوديات حققت المواطنات نسبة 34.4% من إجمالي المواطنين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال الربع الرابع من عام 2023، فيما شكل المواطنون النسبة المتبقية البالغة 65.6 ؛ ويدل ذلك على أن نسبة المواطنات تجاوزت ثلث الموظفين المواطنين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية.

وبلغت نسبة المواطنات 19.1 %، من إجمالي الموظفين في المناصب الإدارية والمهن التي تتطلب مهارات عالية في قطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال الربع الرابع من عام 2023 ؛ مما يوضح الحاجة لتكثيف الجهود والمبادرات لتعزيز مشاركة المواطنات في هذه المهن في القطاع.

وحققت المواطنات مستويات مرتفعة فى بعض مهن القطاع مثل: أخصائي مبيعات بنسبة 38.0 %، ومندوب مبيعات، بنسبة 34.9%. الدمام - شريف احمد - كشف المرصد الوطني للعمل أن نسبة التوطين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية بلغ في الربع الرابع من 2023 نحو 29%.وقال تقرير التوطين في السعودية الصادر عن المركز: إن إجمالي عدد الموظفين في القطاع بلغ 898 ألف موظف، منهم 257 ألف سعودي.أضاف أن عدد الذكور السعوديين في القطاع بلغ 169 ألف سعودي، بنسبة 66%، بينما بلغ عدد الإناث 88 ألف سعودية يشكلن 34% من العاملين بالقطاع.وحقق نشاط إنتاج وتوزيع أجهزة الهواء البرد أعلى معدل توطين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية بنسبة 92% خلال الربع الرابع من عام 2023، ويعد بذلك أعلى بكثير من معدل التوطين العام للقطاع البالغ 29%، يليه نشاط صناعة العناصر الكيميائية بنسبة 66%، ثم نشاط صناعة وتشكيل قضبان حديد التسليح بنسبة 63%.ومن الجدير بالذكر، أن نشاط إنتاج خرسانة جاهزة الخلط سجل عدداً كبيراً من الموظفين المواطنين بلغ 9.3 ألف موظف خلال الربع الماضي على الرغم من انخفاض معدل التوطين في النشاط الذي بلغ نسبة 26%.وفي المقابل، شهدت بعض أنشطة الصناعات مثل: صناعة البلاستيك، وصناعة البلوك الأسمنتي، في الحد الأدنى لمعدلات التوطين بنسبة بلغت 26% و21 % على التوالي؛ مما يشير إلى أهمية تكثيف جهود التوطين فيها.وشہد قطاع الصناعة والثروة المعدنية نمواً كبيراً في القوى العاملة وذلك من عام 2020 إلى 2023، وارتفع عددالموظفين من 653.25 ألف موظف إلى 897.68 ألف.وبلغ أعلى نمو سنوي بين عامي 2021-2022 بنسبة %18، بالإضافة لذلك فقد سجل القطاع ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة نفسها من 185.56 ألف موظف إلى 257.40 ألف، حيث كان النمو الأعلى في توظيف المواطنين في عام 2023 بنسبة 13%؛ مما يعكس التوسع المزدهر في القطاع والتنفيذ الناجح لسياسات التوطين التي تهدف لزيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة.سجل قطاع الصناعة والثروة المعدنية في السعودية نسبة توطين بلغت 55.3% في وظائف المهارات العالية، مقابل 44.7% لغير المواطنين خلال الربع الرابع من عام 2023؛ مما يشير إلى الجهود المبذولة في سبيل توظيف المواهب السعودية في المجالات المتخصصة والتقنية ضمن هذا القطاع.وسجلت العديد من مهن المهارات العالية في القطاع نسب توطين مرتفعة مثل: مدير عمليات الموارد البشرية، بنسبة توطين بلغت 100% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 1.7 ألف مواطن، وأخصائي صحة وسلامة مهنية، بنسبة توطين بلغت 98% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 845 مواطن، وأخصائي إداري، بنسبة توطين بلغت %97 وبعدد موظفين مواطنين بلغ 3.5 ألاف وفني كهربائي شبكات توزيع أرضية، بنسبة توطين بلغت 96% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 761 مواطن.بلغ معدل التوطين في الوظائف الرئيسية لقطاع الصناعة والثروة المعدنية في السعودية نسبة 27.5% في الربع الرابع من عام 2023؛ مما يعكس الحيز الكبير الذي يشغله غير الوطنيين في الوظائف الرئيسية في قطاع الصناعة والثروة المعدنية، وتجدر الإشارة إلى أهمية التركيز على جهود التوطين في القطاع؛ لتعزيز مشاركة المواطنين به.سجّل قطاع الصناعة والثروة المعدنية نسب توطين مرتفعة في عدة وظائف رئيسية، حيث بلغ عدد مشرفي الإنتاج 39 ألف مواطن بنسبة توطين بلغت 52 %، كما بلغ عدد مشغلي محطات توليد الكهرباء 2.2 ألف مواطن بنسبة توطين بلغت 94٪.وبلغ عدد فني الكيمياء 1.5 ألف مواطن بنسبة توطين بلغت 76%؛ مما يشير إلى التأثير الإيجابي للسياسات المتبعة كقرارات توطين المهن الهندسية والمهن الفنية الهندسية.حققت المواطنات نسبة 34.4% من إجمالي المواطنين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال الربع الرابع من عام 2023، فيما شكل المواطنون النسبة المتبقية البالغة 65.6 ؛ ويدل ذلك على أن نسبة المواطنات تجاوزت ثلث الموظفين المواطنين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية.وبلغت نسبة المواطنات 19.1 %، من إجمالي الموظفين في المناصب الإدارية والمهن التي تتطلب مهارات عالية في قطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال الربع الرابع من عام 2023 ؛ مما يوضح الحاجة لتكثيف الجهود والمبادرات لتعزيز مشاركة المواطنات في هذه المهن في القطاع.وحققت المواطنات مستويات مرتفعة فى بعض مهن القطاع مثل: أخصائي مبيعات بنسبة 38.0 %، ومندوب مبيعات، بنسبة 34.9%.