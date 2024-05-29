ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 84.22 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من دولار عند التسوية أمس.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 1.12 دولارا أو 1.4 % إلى 84.22 دولارا للبرميل عند التسوية.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.11 دولارا أو 2.7 % إلى 79.83 دولارا مقابل سعر تسوية يوم الجمعة بعدما جرى تداوله يوم الاثنين خلال عطلة أمريكية دون تسوية.