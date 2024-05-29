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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 84.22 دولارًا للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من دولار عند التسوية أمس.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 1.12 دولارا أو 1.4 % إلى 84.22 دولارا للبرميل عند التسوية.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.11 دولارا أو 2.7 % إلى 79.83 دولارا مقابل سعر تسوية يوم الجمعة بعدما جرى تداوله يوم الاثنين خلال عطلة أمريكية دون تسوية.