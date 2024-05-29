أمانة القصيم تطرح أكثر من ٣٠ فرصة استثمارية لعام 2024 م بمحافظة البكيرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة البكيرية أكثر من 30 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والترفيهية والرياضية والتعليمية للعام الحالي 2024م عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، وذلك ضمن خطة عمل البلدية لتطوير وتنمية الاستثمارات لعام 2024م.

ودعت أمانة القصيم الراغبين للحصول على تفاصيل الفرص الاستثمارية زيارة موقع الأمانة الإلكتروني على الرابط: https://furas.momra.gov.sa/ar/map .