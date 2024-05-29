شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط القومي يختتم البرنامج التدريبي "مهارات التخطيط الاستراتيجي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم معهد التخطيط القومي فعاليات البرنامج التدريبي "مهارات التخطيط الاستراتيجي" افتراضيًا، لعدد50 متدرباً من العاملين بوزارة الشباب والرياضة وما يماثلها ببعض البلاد العربية، والذي اقيم خلال الفترة من19 إلى 23 مايو2024 ويأتي هذا انطلاقاً من حرص المعهد على بناء قدرات الكوادر البشرية من المهتمين والمشتغلين بالإدارة الاستراتيجية



وفى هذا الإطار أوضح أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يتم في إطار الاهتمام الذي يوليه المعهد بمحور تنمية وبناء القدرات البشرية كمحور رئيسي بخطة الإصلاح بجميع الجهات، والذي يهدف إلى خلق جيل من القيادات والكوادر القادرة على قيادة التغيير والارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي.

وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن هذا البرنامج التدريبي استهدف تعريف المشاركين بمفهوم التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، وتحديد أولويات المشروعات العامة والخاصة، بالإضافة إلى اطلاعهم على كيفية الإلمام بالمراحل المختلفة لصياغة الخطط الاستراتيجية، والتركيز على الجانب التطبيقي فيها، فضلاً عن أهميته في صنع النجاح ومهارات إعداد الخطة الاستراتيجية وتقييم الأهداف الاستراتيجية ومتابعة الأداء، لافتاً إلى أن التفكير الاستراتيجي يؤدي بدوره إلى التخطيط الاستراتيجي للأعمال داخل المؤسسات، ولا يمكن الوصول للتخطيط الاستراتيجي دون التفكير والتحليل.

جدير بالذكر أن محاور البرنامج التدريبي تضمنت "التفكير والتخطيط الاستراتيجي"، من حيث المفهوم وأهميته ومبادئه ومستوياته، واستراتيجية التنمية المستدامة2030، الخطة المتوسطة الأجل، برنامج عمل الحكومة، والتحليل بطريقة SWOT- PEST / PESTEL ، فضلاً عن التعرف على خطوات عملية التخطيط، ورسم وإعداد خطة زمنية وعملية للمستقبل والتغلب على عقبات التخطيط، بالإضافة إلى تقييم الأهداف الاستراتيجية، المبادراتInitiatives -الترابط بين الأهداف والبرامج والمشروع، بناء مؤشرات قياس الأداء KPIs لمتابعة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وإعداد الخطط والبرامج الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والقطاعي، بجانب متابعة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية على المستوى المؤسسي، ومتطلبات نجاحها، شارك في التدريب كل من د. أحمد عاشور عبد الله سلطان، د. أمل زكريا محمد عامر.



