البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 27282 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 33397 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 11767 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 6022 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 8697 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 6899 نقطة.



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أم بي للهندسة، وليسيكو مصر، وبي انفستمنتس القابضة.



كما أعلنت إدارة البورصة، أنه سيتم اعتبارًا من جلسة تداول غدًا الخميس، إدراج أسهم شركة أم بي للهندسة، في السوق متوسط النشاط المسموح عليه مزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتُقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 2000 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا عدد 46.3 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية عدد 171 ألف سهم، 750 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1000 سهم.



في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، حققت شركة جي بي كوربوريشن، إيرادات بلغت 9 مليارات جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 بنسبة زيادة 89.9%، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 626.3 مليون جنيه بنسبة نمو 481.6%.

وحققت شركة العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة، صافي مبيعات خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ 694 مليون جنيه مقابل 610.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 114%، وبلغ صافي الربح 13.8 مليون جنيه مقارنة مع 57 مليون جنيه بنسبة نمو 24%.

وحققت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، صافي مبيعات خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ مليار مليون جنيه مقابل 399.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح 60.9 مليون جنيه مقارنة مع 128.8 مليون جنيه.



وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات خلال الربع الأول من عام 2024 بلغت 4.2 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 23%، وبلغ صافي الربح 4 مليارات جنيه مقارنة مع 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.

وحقق بنك التعمير والإسكان، صافي ربح بعد الضرائب 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، صافي الربح بعد الضريبة 83.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 76.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة 9.76%.

حققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات بلغت 158 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وبلغ صافي الربح بقيمة 23.3 مليون جنيه بنسبة نمو 16%.