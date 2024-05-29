شكرا لقرائتكم خبر عن بي إن إي نيوز: اتجاه واعد من نيوم لاعتماد التاكسي الأخضر الطائر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستعد مدينة نيوم السعودية المستقبلية العملاقة لتشغيل أسطول من طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية "إي فوتل" (eVTOL) التي يطلق عليها أيضًا اسم "التاكسي الجوي الأخضر" وذلك كجزء من طموح البلاد لبناء مشهد حضري خالي من سبل التنقل التقليدية والملوثة، وفق ما ذكرت مجلة بي إن إي إنتيليلي نيوز.
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ويهدف المشروع إلى العمل بالطاقة المتجددة ودعم السياحة المستدامة ودمج التقنيات المتقدمة بما في ذلك الروبوتات لمساعدة سكانها في الحياة اليومية مع التزام قوي بالحفاظ على البيئة.
وسبق قال بورخا بلوند الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم-فولوكوبتر" المشترك، في معرض دبي للطيران العام المنصرم: "تتمثل الخطة في ربط جميع المناطق بسلاسة بالطاقة المتجددة بنسبة 100% مع ترك 95% من منطقة نيوم دون أن تمس كواحدة من أكبر المحميات الطبيعية في العالم".
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وأضاف بلوند أنه بدلاً من بناء مدارج كبيرة، ستعتمد نيوم على طائرات الإقلاع والهبوط العمودي " إي فوتلس" وستنشئ ممرات طيران آمنة فوق مناطق أقل كثافة سكانيًا كنموذج للمدن المستدامة المستقبلية.
وطلبت نيوم حتى الآن 15 طائرة فولوكوبتر وأنفقت 175 مليون دولار في استثمار تمويلي للشركة الألمانية في عام 2022.
تهدف الاستثمارات الى التأكيد على ريادة السعودية وإلى التأكيد على أنها مركز سياحي دولي.
ويتم تصور مشروع "ذا لاين" كمدينة خطية فريدة تمتد لمسافة 170 كيلومترًا تقريبًا عبر صحراء محافظة تبوك وتضم ناطحتي سحاب متوازيتين يبلغ ارتفاعهما 500 متر.
التنمية المستدامة في السعوديةقالت المجلة بأنه يُنظر إلى نيوم على أنها مبادرة تنمية حضرية هائلة وصديقة للبيئة وجزء لا يتجزأ من رؤية 2030 لتحويل الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
اقرأ أيضاً: نظمي النصر: 100 ألف موظف من 100 دولة يعملون في نيوم
ويهدف المشروع إلى العمل بالطاقة المتجددة ودعم السياحة المستدامة ودمج التقنيات المتقدمة بما في ذلك الروبوتات لمساعدة سكانها في الحياة اليومية مع التزام قوي بالحفاظ على البيئة.
نيوم وفولوكوبترتعمل "نيوم" مع شركة "فولوكوبتر" الألمانية منذ عام 2021 في مشروع مشترك لإتاحة نماذج فولوسيتي وفولوكوبتر إي فوتل لخدمات التاكسي الجوي داخل المدن وفولو ريجين للرحلات الجوية بين المدن داخل مناطق نيوم وفولودرون لنقل البضائع.
ريادة دوليةوتهدف نيوم إلى أن يكون لديها أسطول تشغيلي من الطائرات الكهربائية العمودية بحلول عام 2025، مدعومًا بالكامل بمصادر الطاقة المتجددة.
وسبق قال بورخا بلوند الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم-فولوكوبتر" المشترك، في معرض دبي للطيران العام المنصرم: "تتمثل الخطة في ربط جميع المناطق بسلاسة بالطاقة المتجددة بنسبة 100% مع ترك 95% من منطقة نيوم دون أن تمس كواحدة من أكبر المحميات الطبيعية في العالم".
اقرأ أيضاً: "ديزاين بووم": نيوم ترسم مسار الحداثة الشاملة في السعودية
وأضاف بلوند أنه بدلاً من بناء مدارج كبيرة، ستعتمد نيوم على طائرات الإقلاع والهبوط العمودي " إي فوتلس" وستنشئ ممرات طيران آمنة فوق مناطق أقل كثافة سكانيًا كنموذج للمدن المستدامة المستقبلية.
وطلبت نيوم حتى الآن 15 طائرة فولوكوبتر وأنفقت 175 مليون دولار في استثمار تمويلي للشركة الألمانية في عام 2022.
طموحات طيران أوسع في المملكةتتوافق حملة التنقل الجوي الأخضر مع طموحات الطيران الأوسع في المملكة العربية السعودية بما في ذلك طلب بقيمة 37 مليار دولار لشراء 105 طائرات إيرباص.
تهدف الاستثمارات الى التأكيد على ريادة السعودية وإلى التأكيد على أنها مركز سياحي دولي.
ويتم تصور مشروع "ذا لاين" كمدينة خطية فريدة تمتد لمسافة 170 كيلومترًا تقريبًا عبر صحراء محافظة تبوك وتضم ناطحتي سحاب متوازيتين يبلغ ارتفاعهما 500 متر.