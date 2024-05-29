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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر لائحة المخالفات والغرامات بموانئ المنطقة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم 16، والخاص باعتماد اللائحة الاسترشادية للمخلفات والغرامات وإعادة الشيء لأصله بموانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك طبقا لمذكرة العرض.
وجاءت استراشادات المخالفات والغرامات وفقا لما يلي:
المخلفات الادارية
المخالفات
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