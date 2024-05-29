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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم 16، والخاص باعتماد اللائحة الاسترشادية للمخلفات والغرامات وإعادة الشيء لأصله بموانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك طبقا لمذكرة العرض.

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر لائحة المخالفات والغرامات بموانئ المنطقة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.