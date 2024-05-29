شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زين: لابد من إقامة أكاديمية للتدريب علي إصلاح السيارات الكهربائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالشعبة العامة للسيارات إنه لابد من إقامة أكاديمية خاصة بالتدريب لتخريج كوادر ذو كفاءة عالية لصيانة السيارات الكهربائية خاصة مع إزدياد أعدادها في سوق السيارات في مصر، وأيضا توفير قطع الغيار اللازمة.

وأضاف "زين" أنه يوجد حوالي 70% من السيارات الكهربائية في مصر مصنوعة في الصين ولابد من وجود كوادر وفنيين متخصصين في صيانة السيارات خاصة لاقدر الله عند وجود حادث او ما شابه.

وأضاف أيضا أن البنية التحتية لشحن السيارات في مصر شهدت تقدما خاصة مع وجود أكثر من شركة ومؤخرا استطاعت إحدي الشركات عمل 10 محطات شحن تناسب جميع أنواع السيارات الكهربائية خاصة الصينية منها، موضحا أنه يوجد محطات شحن علي الطرق السريعة كل 75 كم تقريبا ونتمني أن يكون هناك محطات شحن علي طريق الصعيد وشرم الشيخ أيضا كنوع من التشجيع وانتشار السيارات الكهربائية بجميع المحافظات المصرية.



