شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل84.37 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم مع توقعات بأن يواصل المنتجون الرئيسيون في خفض الإنتاج وذلك خلال اجتماع تحالف أوبك+ المقرر يوم الأحد المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 15 سنتا ما يعادل 0.2 % لتصل إلى 84.37 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 25 سنتا أو 0.3% إلى 80.08 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ويتوقع محللون أن يبقي تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا.

وفي هذا الجانب قال سوجاندا ساشديفا، مؤسس شركة الأبحاث إس.إس. ويلث ستريت ومقرها دلهي، إن توقعات تمديد أعضاء أوبك+ لتخفيضات الإنتاج بثت التفاؤل في الأسواق، وسيُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جهد متضافر لتحقيق الاستقرار في الأسعار وإعادة التوازن في سوق النفط العالمية.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.