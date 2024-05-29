شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 15 مايو: حملات ليلية لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز مدينة 15 مايو حملات أمنية ليليلة لإزالة الإشغالات داخل المدينة والقضاء على ظاهرة الباعة الجائللين، والحفاظ على المظهر الجمالى لشوارع المدينة.

وأشار المهندس على سعد، رئيس الجهاز، بأن الحملة الليلية أسفرت عن ضبط عدد من الباعة الجائلين بالمرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه بالمدينة وتم على الفور إزالة كافة الإشغالات والتحفظ على جميع المحتويات، كما تم ضبط عدد ٤ تروسيكل بائع موز وفاكهه وعدد ٢ تروسيكل بائع متجول بلوحات و تم التحفظ عليهم بمخزن الجهاز لحين استكمال الاجراءات اللازمه حيالهم .

وأفاد بأن الحملات مستمرة على مدار اليوم لإزالة جميع الإشغالات وكافة مظاهر العشوائية وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، لافتا إلى بأن جهاز المدينة يقوم بالعمل على استعادة المدينة لمكانتها وعهدها السابق وتاريخها الكبير .

