شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 0.39% بختام جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.829 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 27089 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 33153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 11692 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 5965 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 8624 نقطة.