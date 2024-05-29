شكرا لقرائتكم خبر عن 70 % من السيارات الكهربائية بمصر صينية ولا توجد نية لزيادة تعريفة الشحن قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر بلبع رئيس اللجنة العامة للسيارات علي هاش اجتماع اللجنة أول أمس أن الفترة القادمة لابد وأن نهتم بكل ما يشمل منظومة السيارات الكهربائية في مصر من بنية تحتية ومحطات شحن تناسب جميع أنواع السيارات خاصة بعد إنتشار السيارات الكهربائية القادمة من الصين سواء مصنعة بالكامل هناك أو تتبع العلامات المختلفة ولكن يتم تجميعها بالصين والتي وصلت الي حوالي 70 % من سوق السيارات الكهربائية في مصر، أو البعض الذي يلجأ لشواحن صينية مقلدة وغير أصلية قد تضر بمحطات الشحن بالكامل.

وشاركه الرأي أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة مؤكدا أن إحدي المحطات راعت مؤخرا زيادة السيارات الكهربائية الصينية في مصر وقامت بعمل حوالي 10محطات تصلح للشحن في أماكن متنوعة لتلبية الاحتياجات لمختلف مالكي السيارات الكهربائية في مصر.

وأكد "زين" أنه لا توجد نية لزيادة تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية الفترة الحالية رغم وجود خسائر لبعض الشركات التي تمتلك محطات لا تتناسب شحن جميع السيارات في مصر وذلك لعدم نشر الزعر لدي مالكي ومحبي السيارات الكهربائية وبالتالي نشر أوسع لثقافة اقتناء السيارات الكهربائية لدي الجميع.