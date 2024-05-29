شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عباس يوقع عقود شراكة مع شركتين ناشئتين مشاركتين ببرنامج شارك تانك ويطلب منهم مزيدا من النجاح والتحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رجل الأعمال أيمن عباس عقود شراكة من 2 من الشركات الناشئة التي ظهرت في برنامج شارك تانك خلال الموسم السابق ونالت اعجاب لجنة التحكيم وقتها وهما شركتى Rawmart و Mrkoon، وجاء التوقيع تحت مظلة شركة A Venturesالمملوكة لرجل الاعمال أيمن عباس والمتخصصة في الاستثمار بالمشروعات الناشئة

وقال أيمن عباس إنه سعيد جدا بالشراكات مع الشباب الموهوبين الذين ظهروا في برنامج شارك تانك بشكل مختلف وقدموا مشروعاتهم بجانب كبير من الاحترافية والتميز تعكس حرصهم على الوصول إلى نموذج ناجح من البيزنس وتمسكهم بالشغف في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهم

وأوضح أيمن عباس أن كلا الشركتين يمتلكان أفكار مختلفة وخط واضح من العمل ينبأ بنجاح كبير في المستقبل إذا ما توافرت لهم الإمكانيات سواء مالية أو فنية أو أي شكل من أشكال الدعم الأخرى ، مشيرا إلى أنه وفريق عمله سيحرصوا طوال الوقت على تقديم كل الخبرات للشركات الناشئة الجديدة التي تنضم لهم

وأكد أيمن عباس أنه يحرص دائما على اختيار الشركات التي يتحلى مؤسسيها بنفس القيم والمبادئ التي تتشابه مع القيم والمبادئ لجميع الشركات المملوكه له ، لأنه يومن بأن القيم والمبادئ في البيزنس يكون لها دور إيجابى في النمو والانتشار وتحقيق النجاح والإفادة للمجتمع

وقال شريف رمضان المدير التنفيذي لشركة A Ventures أن الشركة مملوكة رجل الأعمال أيمن عباس وتهتم بالاستثمار في الشركات الناشئة وتولى اهتمام كبير بكل المشروعات الجديدة الواعدة من الشباب المصري ، حيث يتم تقديم كل الخبرات التي تحتاجها الشركات الناشئة لتحقق نجاح وإنجاز كبير في رحلتها

وأضاف شريف رمضان أن A Ventures لا تقتصر في الاستثمار فقط على الشركات المشاركة في برنامج تانك إنما تفتح الشركة أبوابها للشركات من خارج شارك تانك ، مضيفا أنهم يدرسوا كل معلومة عن الشركات الناشئة التي المستهدف الاستثمار فيها ويحددوا طرق الدعم سواء المالى أو الفني ، وذلك لتمكين الشركة الناشئة من الانطلاق سريعا مع تذليل كافة العقبات التي تواجههم

وأكد شريف رمضان أن شركة A Ventures تحرص كل الحرص على عقد اجتماعات أسبوعية وشهرية مع الشركات الناشئة التي يستثمرون فيها للوقوف على الأرقام والنتائج وتحليلها وتقديم أي مشورة بتعديل المسار أو اتخاذ اى قرارات عاجلة تصب في مصلحة الشركات

وفيما يتعلق بطبيعة نشاط وعمل كلا الشركتين اللذين تم توقيع الشراكة معهما فشركة رومارت «Rawmart» هي شركة متخصصة في تحويل قطاع البناء التقليدي إلى نموذج رقمي متكامل، حيث تقدم فرصة للشركات لاكتشاف وطلب، ودفع ثمن جميع مواد البناء والتشطيب من مكان واحد، لضمان شفافية أكبر وتوفير في التكاليف والوقت.

وعلى هامش حفل توقيع الشراكة بين شركة A Ventures و Rawmart ، قال محمد أدم شريك مؤسس في شركة رومارت «مشاركتنا في شارك تانك كانت فرصة عظيمة لعرض أفكارنا ليرى الجميع كيف تتم صناعة المقاولات، وفخورين بالشراكة مع رجل الأعمال أيمن عباس ومساعدته لنا».

فيما أضاف طارق محمد سليمان شريك مؤسس في شركة رومارت «Rawmart»: «فخورين بالشراكة مع أيمن عباس، وشركتنا تقدم تكنولوجيا لجميع الأشخاص التي تعمل في مجال العقارت ونظام العمل عن طريق الأون لاين ».

وتابع إبراهيم عثمان شريك مؤسس في شركة رومارت «Rawmart»:«فكرنتا بسيطة جدا، العميل يطلب الذي يحتاجه، ونحن نقوم بشرائها بأعلى جودة وتصل للعميل خلال 24 ساعة لتوفير الوقت والجهد».

وفيما يتعلق بطبيعة نشاط وعمل شركة Mrkoon ، فهى شركة تعمل بمجال التوريدات للمقاولين وأصحاب المشروعات ، حيث تتولى الشركة بيع المواد والمعدات والأدوات المتواجدة في مخازن الشركات لسنوات طويلة دون استخدام ، لشركات أخرى ، وبالتالي يتم الاستفادة من المواد المخزنة بالشركات بدلا من إهلاكها أو بيعها كخردة

وعلى هامش حفل توقيع الشراكة بين شركة A Ventures و Mrkoon ، قال أحمد ممدوح شريك ومؤسس شركة مركون «Mrkoon»: «بدأنا في المقاولات والتوريدات عن طريق عدة مصانع كان لديهم بضاعات جديدة لكن لم تستخدم فقررنا نحصل عليها بسعر أعلى من هذه المصانع وأقل من سعر السوق».

بينما أضاف أحمد أمير شريك ومؤسس شركة شركة مركون «Mrkoon»: «بدأنا ننزل السوق ونعمل تجربة عملية للتأكد من هل ستنجح فكرتنا أم لا، ونشارك في المزادات بشكل احترافي ونستكشف عدد البضاعة في المخازن من خلال كاميرا مخصصة بنا ونظام عمل سيستم خاص بالشركة».

وفى نهاية حفل توقيع الشراكات ، التقط أيمن عباس صور تذكارية مع مؤسسى كل شركة ، ووجه لهم التهنئة ونصحهم بمزيد من العمل الجاد والمثابرة من أجل النجاح في ظل التحديات الحالية



اشباب-الموهوبين-



التقاط الصورالتذكارية



التوقيع على العقود

الشباب الموهوبين الذين ظهروا في برنامج شارك تانك



جانب من التوقيع



رجل الأعمال أيمن عباس والشباب الموهوبين الذين ظهروا في برنامج شارك تانك



عقود شراكة مع 2 من الشركات الناشئة المشاركة ببرنامج شارك تانك



عقود شراكة مع 2 من الشركات الناشئة المشاركة ببرنامج شارك تانك



عقود شراكة مع 2 من الشركات الناشئة المشاركة ببرنامج شارك تانك