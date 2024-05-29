شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "أرابيا انفستمنتس" تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها إلى 467 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 424.9 مليون جنيه إلى 467.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 42.5 مليون جنيه موزعة على 141.6 مليون سهم (أسهم مجانية) بقيمة اسمية قدرها 0.30 جنيه للسهم الواحد تمويلا من أرباح العام المالي الظاهر بالقوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2023، وأن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم بنك قطر الوطني الأهلي، بمستندات قيد تعديل اسم بنك قطر الوطني الأهلي ليصبح بنك قطر الوطني، في ضوء تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة، وأن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها ودراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

فيما قررت لجنة القيد بالبورصة، تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري من 730.1 مليون جنيه إلى 725.2 مليون جنيه بتخفيض قدره 4.8 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 4.8 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها جنيه للسهم.

كما قررت لجنة القيد، تخفيض رأس المال المصدر لشركة مصر بنى سويف للأسمنت من 679.3 مليون جنيه إلى 611.4 مليون جنيه بتخفيض قدره 67.9 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 6.8 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وتوقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها.