شكرا لقرائتكم خبر عن 1.667 تريليون ريال.. الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي (ساما) أن الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج سجلت في شهر أبريل الماضي نحو 1.667 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 3.4%، مقارنة بـ 1.612 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي. الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن "ساما" أن الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج انخفضت على أساس شهري في أبريل الماضي، بنسبة 2.3%، مقابل 1.707 تريليون ريال في شهر مارس من العام الحالي.

وأشارت النشرة إلى أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بلغت في شهر أبريل 2024، نحو 1.006 تريليون ريال، مقابل 995.119 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، و998.525 مليار ريال في شهر مارس الماضي. النقد الأجنبي والودائع وأفادت النشرة بأن النقد الأجنبي والودائع في الخارج بلغ في شهر أبريل الماضي نحو 569.011 مليار ريال، مقارنة بـ521.765 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2023، و616.025 مليار ريال في شهر مارس من العام الحالي.

وأوضحت أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بلغ في شهر أبريل الماضي نحو 13.367 مليار ريال، مقابل 15.104 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و13.566 مليار ريال في شهر أبريل 2024. حقوق السحب الخاصة ولفتت إلى أن حقوق السحب الخاصة بلغت في شهر أبريل الماضي نحو 77.284 مليار ريال، مقابل 78.457 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2023، و77.649 مليار ريال في شهر مارس من العام الحالي.